Профессор встревожил словами о долгосрочных последствиях коронавируса

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04.07.2020, 16:23, Разное

Как рассказал профессор Гарвардского университета Тобиас Курт, у некоторых заболевших симптомы могут не проходить долгие месяцы. Такое может произойти даже с теми людьми, кто ранее не имел серьезных проблем со здоровьем.

По словам Курта, коронавирус в мире сегодня у многих людей может протекать бессимптомно. У других же могут возникнуть нарушения в работе легких. Даже молодые переболевшие COVID-19 порой в течение нескольких месяцев не могут заниматься спортом из-за проблем с дыханием и слабости.

Ученый отметил, что коронавирус атакует сразу несколько органов. Однако пока неизвестно, проходят ли появляющиеся после него осложнения через какое-то время или становятся хроническими. Поэтому специалисты уже начали исследования людей с КОВИДом, чтобы лучше понять, как вирус влияет на различные органы. Если будет установлено, что его симптомы могут стать хроническими – то придется заняться разработкой препаратов, снижающих их остроту и опасность.

Тобиас Курт добавил, что человечеству навряд ли удастся полностью избавиться от коронавируса в ближайшие годы. По его словам, более реальной задачей является сдерживание COVID-19 и предотвращение возникновения крупных очагов заболевания. Однако профессор отметил, что далеко не все страны могут позволить себе такие меры по сдерживанию коронавируса, как тестирование и карантин.



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