 

Кети Топурия, Илья Бачурин и другие гости летнего ужина

04.07.2020, 15:54, Разное

Режим самоизоляции в Москве ослаблен до предела, и это значит, что веселые пятничные вечеринки возвращаются в нашу жизнь. Так, вчера, 3 июля, прошла одна из первых светских: в ресторане Spettacolo в Галереях “Времена Года” состоялось мероприятие, приуроченное к долгожданному началу летнего сезона. 

Встретить лето – пусть и спустя месяц после его официального начала, зато не в формате онлайн – в приятной компании захотели Кети Топурия, Илья Бачурин, Миранда Шелия, Карина Нигай, Снежина Кулова, Петр Романов и другие. За музыкальное настроение вечера отвечали певец Khvicha и DJ Kozak. А встречали приглашенных лучшими сортами вин из Грузии. 

Илья Бачурин Снежина КуловаКарина НигайПетр РомановМиранда ШелияВиталий КозакК сожалению ее поклонников, Кети появилась на вечеринке в одиночестве – без своего бойфренда. Как известно, сейчас певица встречается с дипломатом Львом Деньговым. По данным СМИ, Лев возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию. Ему 35 лет, и он был дважды женат. В юные годы возлюбленный Кети, как и она, занимался музыкой, выступая в белорусском бойзбенде “Арбат”. Тогда поклонники знали его под другим именем – Павел Гузбанд.

Кети Топурия



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