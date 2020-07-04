Эксперт раскрыл секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии

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04.07.2020, 15:53, Разное

Пандемия коронавируса охватила весь мир и привела к сотням тысяч смертей, однако в разных странах статистика летальности заболевания различается. Эксперт-эпидемиолог, профессор Гарвардского университета и медкомплекса «Шарите» Тобиас Курт Тобиас Курт объяснил, почему в Германии уровень смертности от COVID-19 ниже, чем в других государствах.
Германия пока находится в зоне стабильности по отношению к заболеванию, однако неизвестно, как изменится ситуация с открытием границ. Как считает специалист, вполне может быть, что вместе с увеличением трафика через границу, в регионах страны возникнут новые вспышки заболеваемости. По мнению ученого, это связано с достаточно невысоким процентом заражения среди людей преклонного возраста. Как известно, именно пожилые являются наиболее уязвимыми к коронавирусу.

Одним из главных факторов, благодаря которым Германия устояла перед эпидемией, называются повышенная готовность страны к такого рода угрозам. Страна имела возможность и время подготовить и без того сильную систему здравоохранения и отразить опасность. Также немаловажным является то, что немецкие врачи быстро сбили темпы распространения COVID-1 еще на начальных стадиях и не допустить заражения людей в возрасте.

Еще одним критерием, позволившим избежать страшных последствий, стали особенности культуры и общественного устройства в стране. В Германии крайне редко можно встретить проживающие под одной крышей несколько поколений семейства. Всего в ФРГ зарегистрировано на 1 миллион населения 108 смертельных случаев. Это значительно ниже, чем в других европейских странах, так, в Бельгии этот показатель равен 843 случаям, а в Швеции и Италии – соответственно 536 и 576.



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