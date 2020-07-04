Ученые заявили о мутации коронавируса в более заразный штамм

04.07.2020, 15:53, Разное

С момента своего появления коронавирус успел мутировать в более заразный штамм. Именно он в последнее время провоцирует большинство случаев COVID-19 у людей по всему миру.

Специалисты из LANL утверждают, что речь идет о штамме под обозначением D614G. От “материнского” он отличается относительно небольшим, но при этом достаточно эффективным изменением “всплеска” белков на поверхности патогена. Благодаря этому последнему становится проще проникать в клетки жертвы и провоцировать инфицирование. Авторы работы смогли подтвердить более значительную заразность нового штамма в лабораторных условиях. Несмотря на это, пока у ученых нет свидетельств того, что такая мутация коронавируса влечет за собой более серьезную форму COVID-19.