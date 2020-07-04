На московской реке распространилось нефтяное пятно

04.07.2020, 15:53, Новости дня

Пятно из нефтепродуктов обнаружили на реке Сходне в Москве, государственное унитарное предприятие (ГУП) «Мосводосток» устанавливает на загрязнении боновое заграждение, сообщил представитель экстренных служб.

«СЗАО, напротив дома 19 по улице Василия Петушкова в реке Сходне обнаружено пятно из нефтепродуктов. Выясняется источник возникновения пятна», – сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее в заливе Химкинского водохранилища появилось нефтяное пятно площадью 900 квадратных метров, причиной его появления стал слив сточных вод с нефтепродуктами с коллектора МУП «Химводосток». Позже площадь нефтяного пятна достигла 22,9 тыс. квадратных метров.

Роспотребнадзор сообщал, что утечка нефтепродуктов в Химкинское водохранилище произошла с территории главного военно-строительного управления «Спецстрой». Специалисты Роспотребнадзора подтвердили превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в районе загрязнения в 1 тыс. раз.