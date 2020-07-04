 

Москва призвала партнеров по СВПД решать вопросы совместно

04.07.2020, 15:48, Новости дня

Москва призвала участников Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) продолжать улаживать кризис, возникающий в ходе реализации плана, в рамках Совместной комиссии.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил ЕС все моменты несоблюдения Францией, Германией и Британией условий ядерной сделки. В обращении иранская сторона выразила неудовлетворение тем, как участники СВПД справляются со своими обязательствами и отметила, что вопрос необходимо решить на уровне Совместной комиссии.

«Принципиальная позиция российской стороны состоит в том, что все возникающие в ходе реализации СВПД вопросы должны урегулироваться в рамках Совместной комиссии. Однако лучше делать это, не прибегая к чрезвычайным мерам и не загоняя процесс поиска развязок в искусственный цейтнот», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Ведомство напомнило, что участникам СВПД удавалось «не терять общий язык и единое понимание уникальности и безальтернативности «ядерной сделки».

«Призываем наших партнеров не терять этих ориентиров. Важно и далее продолжать руководствоваться теми высокими целями, которые заданы в СВПД и резолюции СБ ООН 2231. Отступление в этом отношении неизбежно приведет к созданию новых препятствий, на преодоление которых участникам договоренностей придется тратить энергию», – отмечается в тексте.

Напомним, в мае 2019 года Тегеран отказался от ряда обязательств по ядерной сделке, из которой США вышли в мае 2018 года. В сентябре 2019 года Иран заявил о решении накапливать отработанный уран, не исключив его обогащение до оружейного уровня в 20%.

5 января 2020 года правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. 10 февраля Иран сообщил о готовности запустить реактор, способный производить оружейный плутоний.

22 апреля Иран объявил о выводе на орбиту первого военного спутника. В связи с этим госсекретарь Майк Помпео призвал СБ ООН рассмотреть действия Ирана на соответствие резолюции 2231. В МИД РФ подчеркнули, что запуск Ираном военного спутника не противоречит резолюции СБ ООН по иранской ядерной программе.

В МИД РФ также призывали Берлин, Лондон и Париж подтвердить приверженность ядерной сделке с Ираном. Ранее в Евросоюзе заявляли о готовности сделать все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном.



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