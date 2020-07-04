 

Мнение: Бастрыкина развели, как лоха?

04.07.2020, 15:45, Разное

Похоже, что я поторопился с выводами, когда вчера задал вопрос: «Когда хороший следователь стал взяточником?». И должен принести извинения старшему следователю по особо важным делам СК Руслану Миниахметову, которого вчера приняли оперативники управления М ФСБ,  после чего глава СКР Александр Бастрыкин лично возбудил уголовное дело в отношении своего подчиненного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере).

Но неожиданно включилась Генпрокуратура и отменила постановление Бастрыкина.

В общем, похоже, что задержание Миниахметова оказалось провальной спецопераций управления М ФСБ. У них, видимо, не было ничего серьезного на важняка СКР, вот и закинули информацию в РИА Новости и ТАСС. Возможно, хотели доложить Путину, что мы, мол, не торопились, хотели разобраться, но журналюги пронюхали, и разворачиваться уже поздно… При Чайке это прокатило бы, он бы не стал влезать… Мол, Бастрыкин же возбудил дело, он не может не знать своих пацанов… Но Краснов – не Чайка. Краснов пресек провокацию. Еще и поручил военной прокуратуре разобраться с управлением М ФСБ…

Продолжаем наблюдать. У истории стремительного задержания и освобождения Миниахметова могут быть очень серьезные последствия. Как для управления М ФСБ, так и для главы СКР, который в этой истории выглядит откровенной тряпкой, которого, как последнего лоха, развели ФСБ-шники из управления М.

На снимке: Александр Бастрыкин, похоже, чего-то не увидел. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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