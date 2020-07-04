Мотовиловец отказался извиняться за инцидент с Ионовой

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04.07.2020, 15:40, Новости дня

Народный депутат от “Слуги народа” Андрей Мотовиловец на своей странице в Facebook отреагировал на заявление “Европейской солидарности” о том, что он поднял руку на депутата их партии Марию Ионову.

Мотовиловец заявил, что попросил прощения у Ионовой в личном разговоре, но публично извиняться не будет.

“В личном разговоре я уже попросил перед вами прощения – не за то, в чем обвиняет меня ваша пресс-служба. За то, что мы с вами оказались в этой ситуации и теперь оба вынуждены как-то объясняться. Публично приносить извинения я не буду – я ничего не делал”, – рассказал он.

Депутат от “Слуги народа” призвал показать видео с моментом инцидента.

“Я все же прошу вас сказать – я действительно применил к вам “физическую силу”? Я правда “поднял на вас руку”? Скажите, пожалуйста, Мария, вы действительно думаете, что публичное превращение меня в агрессора, а вас – в жертву насилия, – это адекватный поступок? Я абсолютно беззащитен перед ложью вашей пресс-службы. Они выбрали тему, где слово второй стороны ничего не стоит. Вы назвали меня человеком, который поднимает руку на женщину, – и неважно, что я скажу в ответ, у меня на лбу уже стоит клеймо. Я предлагаю вам и вашей пресс-службе договор: давайте покажем народу видео, где я вас “ударил”, как утверждают ваши коллеги. Заседание Верховной Рады снимает множество камер с разных ракурсов. Пожалуйста, покажите, как это случилось”, – призвал Мотовиловец.

Он сообщил, что если ему покажут видео, то перечислит благотворительный взнос в размере 100 тыс. грн в фонд “Вернись живым”; если нет, – предложил сделать это представителям партии “Европейская солидарность”.

“По-моему, вариант беспроигрышный”, – подытожил нардеп.

Уважаемая Мария. Мне очень жаль, что то, что случилось сегодня, в принципе случается. Я говорил вам это в личном…

Posted by Andrey Motovilovets on Reede, 3. juuli 2020

На внеочередном заседании 3 июля Верховная Рада со скандалом приняла закон, которым освободила абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма от необходимости проходить внешнее независимое оценивание для поступления в вузы.

Во время обсуждения законопроекта произошел скандал. Фракция “Европейская солидарность” призывала принять законопроект в первом чтении. Народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко заявила, что льготы для поступления нужно ввести также для детей погибших на Донбассе военнослужащих, и упрекнула “Слугу народа”, что вместо того, чтобы принять законопроект №3734, целую неделю они настаивали на рассмотрении законопроекта о легализации азартных игр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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