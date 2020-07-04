ЛНР перехватила наблюдавший за патрулями ОБСЕ украинский беспилотник

04.07.2020, 15:30, Новости дня

В ЛНР заявили о перехвате беспилотного летательного аппарата вооруженных сил Украины у линии соприкосновения в Донбассе, беспилотник перехватила Народная милиция республики.

«Благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны (ПВО) и расчетов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 3 июля в зоне ответственности подразделений Народной милиции был обнаружен и принудительно посажен БПЛА 25 бригады (ВСУ) типа «Мэйвик-Про», – сообщил официальный представитель ведомства Яков Осадчий, передает РИА «Новости».

По его словам, украинские военные с помощью беспилотника следили за патрулями наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые ведут работу у линии соприкосновения. Сейчас в Народной милиции изучают содержание карты памяти беспилотника.

«После незначительного ремонта летательный аппарат пополнит штат трофейной техники Народной милиции ЛНР», – добавил он.

В январе СММ ОБСЕ сообщила, что украинские военнослужащие вернули наблюдателям миссии беспилотник, с которым была утеряна связь в Донбассе. При этом на карте памяти нет никакой информации.