СК обжаловал решение об отмене уголовного дела против следователя центрального аппарата

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04.07.2020, 15:08, Новости дня

Следственный комитет РФ обжаловал решение замглавы Генпрокуратуры Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела против следователя центрального аппарата СК.

«Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору РФ решение его заместителя Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России», – сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.

Напомним, в СК сообщали, что следователя центрального аппарата задержали за получение крупной взятки. Как сообщили в СК, следователь получил взятку от обвиняемого по уголовному делу, над которым работал. Фамилию следователя не называли.

После этого СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что Генпрокуратура РФ отменила постановление о возбуждении уголовного дела против старшего следователя по особо важным делам.



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