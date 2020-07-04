СК обжаловал решение об отмене уголовного дела против следователя центрального аппарата
04.07.2020, 15:08, Новости дня
Следственный комитет РФ обжаловал решение замглавы Генпрокуратуры Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела против следователя центрального аппарата СК.
«Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору РФ решение его заместителя Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России», – сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.
Напомним, в СК сообщали, что следователя центрального аппарата задержали за получение крупной взятки. Как сообщили в СК, следователь получил взятку от обвиняемого по уголовному делу, над которым работал. Фамилию следователя не называли.
После этого СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что Генпрокуратура РФ отменила постановление о возбуждении уголовного дела против старшего следователя по особо важным делам.
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