В Москве жених похитил невесту после отказа родственников отдать приданое

04.07.2020, 14:53, Разное

В Москве 24-летний жених похитил 20-летнюю невесту после того, как ее родственники отказались отдавать приданое. Его размер составил три тысячи рублей.

По информации Telegram-канала Mash, 20-летняя жительница Киргизии познакомилась с возлюбленным в интернете. Спустя некоторое время парень решил на ней жениться, поэтому отправился свататься к родителям. В качестве приданого жених попросил три тысячи рублей. Мать невесты отказала потенциальному зятю в деньгах. После этого ее дочь пропала, отправившись вынести мусор.

Девушка долго не отвечала на звонки, а потом ее телефон и вовсе был отключен. Парень сказал матери, что дочь будет ждать ее возле станции метро «Кузьминки». После этого звонка пропал и сам молодой человек. Мать девушки написала заявление в полицию. Теперь поиском пары занимаются сотрудники правоохранительных органов.