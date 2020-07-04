Москва возмутилась решению Лондона отнять золото у Венесуэлы

04.07.2020, 14:53, Новости дня

Москва назвала возмутительным решение суда в Лондоне о признании президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо и предоставлении ему доступа к золотому запасу страны, который хранится в Банке Англии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это решение возмутительно. Насколько можно понять из заявления верховного судьи Найджела Тира, лондонский суд даже не пытался дать правовую оценку претензиям Гуайдо, а лишь последовал позиции британской исполнительной власти, ранее, дескать, «однозначно признавшей» Гуайдо «президентом Венесуэлы» – а «двух президентов у Венесуэлы быть не может». Очевидно, в Великобритании независимость суда работает лишь пока позиция судей согласуется с мнением правительства», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Российская сторона хотела бы изучить юридические аргументы решения суда, но, предполагает, Захарова, таких аргументов не имеется.

«В результате в нарушение ряда принципов и норм международного права – невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета, иммунитета государственной собственности – произошло фактическое отторжение одним государством имущества другого государства с целью поддержки антиконституционного переворота в этом другом государстве», – отметила дипломат.

Также были нарушены интересы народа Венесуэлы, который и так страдает от санкций, добавила она.

Подобные шаги не способствуют разрешению конфликта вокруг Венесуэлы, а грозят «завести ситуацию в тупик», считает Москва.

«Инициаторы (таких действий – прим. ВЗГЛЯД) расписываются в собственном бессилии, в отсутствии цивилизованных идей на треке венесуэльского урегулирования. Цель прежняя – сделать «токсичным» любое сближение оппозиции с чавистами, помешать конфликтующим сторонам найти точки соприкосновения», – указала Захарова.

Она напомнила, что 6 декабря 2020 года в Венесуэле планируются выборы в парламент.

«Готовность к участию в предвыборных мероприятиях выражает все больший спектр политических сил страны. Эту тенденцию необходимо всемерно поддерживать, не пытаться торпедировать ее в угоду деструктивно настроенным радикалам, для которых успешный избирательный процесс может оказаться равнозначным уходу с политической сцены», – подчеркнула дипломат.

Напомним, Суд в Лондоне признал оппозиционного венесуэльского политика Хуана Гуайдо президентом страны, лишив тем самым правительство действующего главы государства Николаса Мадуро доступа к золоту на 1 млрд долларов, хранящемуся в Банке Англии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.