 

Москва заявила о причастности американских разведчиков к наркоторговле

04.07.2020, 14:48, Новости дня

Американская разведка, обвинившая Москву в сговоре с движением «Талибан» (запрещено в России) имеет отношение к наркоторговле в Афганистане, сообщил директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

«Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно – в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес», – сообщил Кабулов в эфире «России 1», передает ТАСС.

Он отметил, что причастность американской разведки к наркоторговле – «секрет Полишинеля», о нем знают все афганцы в столице страны.

«Все махнули [на нее] рукой, как на данность», – указал представитель ведомства.

МИД РФ и ранее указывал на участие разведки США в наркоторговле. «В Афганистане давно не является секретом причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками. Список их деяний можно при желании продолжить», – сообщало ведомство.

Напомним, издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В Кремле назвали ложью статью о «сговоре».

Позже стало известно, что в ЦРУ сочли данные о «сговоре» Москвы и боевиков информацией «средней надежности».



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