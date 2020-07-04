Формула-1. Хэмилтон – лучший в третьей практике Гран-при Австрии, Квят – 14-й

04.07.2020, 14:40, Новости дня

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал лучшим в третьей свободной практике Гран-при Австрии. Во время заезда британец преодолел 21 круг, в лучшем из которых показал время одна минута 4,130 секунды.

Вторым стал другой гонщик Mercedes Валттери Боттас (+0,197), а замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен (+0,283) из Red Bull Racing. Российский пилот команды AlphaTauri Даниил Квят (+1,160) расположился на 14-й строчке.

FP3 CLASSIFICATION: Last practice before qualifying 👀#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/6w9n5WLbw9

— Formula 1 (@F1) July 4, 2020