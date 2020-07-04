 

Скоростной лимит на платных трассах могут поднять

04.07.2020, 14:40, Новости дня

Допустимая скорость на некоторых трассах может быть увеличена до 150 км/ч, сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко. На церемонии открытия дороги в обход Лосева и Павловска Петушенко отметил, что повышение скорости коснется трасс М-11 "Нева", М-4 "Дон" и Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). РФ имеет право иметь дороги, где скорость может достигать 150 км/ч, считает он.

В данный момент на трассе М-11 допустимая скорость составляет 130 км/ч. Предложение о повышении лимита до 150 км/ч сейчас рассматривается.

Ранее о возможном увеличении скоростного лимита до 150 км/ч на ЦКАДе заявлял и министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Решение об этом может быть принято до конца текущего года.

 



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