Сеть подпольных казино выявили в Волгограде

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04.07.2020, 14:30, Новости дня

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении 11 предполагаемых организаторов и 20 их соучастников после выявления сети подпольных игровых залов в жилых домах Волгограда.

В сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по области указывается, что «возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованные группой»), подозреваемыми по которым (…) проходят 31 человек, в том числе 11 в статусе организаторов».

По данным следствия, подпольные игровые клубы существовали не меньше полугода и располагались в частных домах Дзержинского районах Волгограда, специально арендованных для этих целей активными членами преступной группы.

При этом они действовали в условиях строгой конспирации – «испытать удачу могли только проверенные игроки и исключительно по предварительному телефонному звонку».

В пятницу в домах подозреваемых, а также в самих нелегальных заведениях прошли обыски, участие в которых приняли около 300 силовиков.

«Обнаружены и изъяты игровые столы, наборы для покера, черновые записи, денежные средства, а также иные предметы, свидетельствующие о преступной деятельности», – информирует ведомство.

Отмечается, что оперативную разработку криминального бизнеса долгое время вели оперативные сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД.

Результаты послужили основанием для возбуждения уголовных дел.

«С задержанными работают следователи. Проводится дальнейший комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», – уточняется в сообщении.

Напомним, в феврале сообщалось, что в квартире Петербургского чиновника обнаружили казино.



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