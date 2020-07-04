 

В Сети продемонстрировали огромный аккумулятор Samsung Galaxy M31s

04.07.2020, 14:30, Разное

Новое инновационное устройство готовит к выходу на рынок компания Samsung. Galaxy M31s, очередной смартфон M-серии, получит огромный аккумулятор с объемом в 6 тысяч миллиампер в час.
Информация о выпуске такой мощной батареи от южнокорейского IT-гиганта появлялась в Сети и ранее. Сейчас эти данные получили подтверждение в виде снимков нового комплектующего. Изображения аккумулятора появились на сайте американского регулятора по вопросам связи.

Также перед этим новый смартфон с подобной батареей был обнаружен в базе данных тестового сервиса Geekbench. Согласно этой информации, работает он на базе однокристального фирменного процессора Exynos 9611, вместе с 6-гигабайтным модулем оперативной памяти и абсолютно безрамочным дисплеем Infinity-O аппарат может расходовать значительное количество энергии. Благодаря оболочке One UI и емкому аккумулятору, проблема может быть решена и смартфон продолжит работу весь день без необходимости подзарядки.

Габариты новой мобильной батарейки довольно внушительны по сравнению с аналогами, так, длина корпуса устройства составит примерно 90 миллиметров. При этом вес, как утверждают СМИ, равен 12 граммам. Будет ли смартфоны поддерживать функцию быстрой и беспроводной зарядок, пока не известно. Samsung Galaxy M31s компания намерена вывести на рынок уже в текущем году. Тогда же потребитель сможет узнать все детали об инновационной батарее с 600 мАч.



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