 

В Росстате рассказали о повышении пенсий в России

04.07.2020, 14:23, Разное

В новом докладе службы указано, что в мае средний размер назначенных пенсий составил 14999 рублей. Таким образом, за год этот показатель повысился на 6,1%.

По данным Росстата, реальный размер средней пенсии в мае 2020 года вырос на 3% в годовом выражении. Однако в сравнении с апрелем он снизился на 0,1%. При этом средний размер назначенных пенсий в апреле составил 30,4% от начисленной по всей стране средней зарплаты, что на 1% больше, чем годом ранее.

Сообщается также, что с января по май 2020 года пенсии выросли на 5,8% в годовом выражении. При этом их размер стал на 3,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, что 1 июля произошла индексация пенсий для пожилых опекунов. Пенсионеры, на попечении которых находятся дети до 18 лет, будут получать на 3-3,5 тысячи рублей больше.

Накануне стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении зарплат военнослужащим, полицейским и другим сотрудникам правоохранительных органов. Помимо этого с 1 октября повысят пенсии для уволенных со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков.



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