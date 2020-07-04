Зеленский заявил, что РФ не может что-либо требовать от Украины

04.07.2020, 14:08, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ ничего не может требовать от Киева.

Зеленский сообщил журналистам в ходе визита в Одесскую область, комментируя приписываемое Москве предложение предоставить проект по особому статусу Донбасса до понедельника, что «никто от Украины ничего не может требовать, мы – независимая страна», передает ТАСС.

«Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, это международная уже риторика», – добавил он.

Ранее Зеленский отказался комментировать встречу «нормандской четверки» в Берлине.

Вместе с тем в заявлении офиса Зеленского, опубликованном в субботу, говорится, что делегация Украины «подробно, по пунктам» обсудила с другими представителями «нормандской четверки» повестку дня Контактной группы по Донбассу и предпосылки для проведения саммита в «нормандском формате».

Также украинская сторона заявила, что РФ якобы «взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии». При этом не уточняется, по какому вопросу выработана такая позиция.

Напомним, в пятницу в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция).

Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак принял участие в этой встрече. После он заявил, что договориться по вопросу особого статуса Донбасса не удалось из-за позиции Киева.