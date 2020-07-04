Новая Toyota Mirai выйдет осенью в Японии

04.07.2020, 13:54, Новости дня

Известный бренд Toyota в минувшем году рассекретил концептуальную модель Toyota Mirai.

Вместе с тем разработчики анонсировали, что модель Toyota Mirai также планируется начать продавать на рынке России. Уже к концу 2021 года данный автомобиль может поступить на местный рынок страны. Эксперты прогнозируют, что Toyota Mirai будет продаваться по цене от 5,2 миллионов рублей. Говорить о радикальных отличиях серийного исполнения от прототипа не приходится, так как автомобиль имеет идентичный вид.

В Сети уже доступны рендерные изображения новинки, которая стала немного шире и ниже по подвеске, чем концептуальная модель. В салоне установили цифровую панель приборов, мультимедийный комплекс и ряд других продвинутых опций.