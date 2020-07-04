 

Новая Toyota Mirai выйдет осенью в Японии

04.07.2020, 13:54, Новости дня

Известный бренд Toyota в минувшем году рассекретил концептуальную модель Toyota Mirai.

Вместе с тем разработчики анонсировали, что модель Toyota Mirai также планируется начать продавать на рынке России. Уже к концу 2021 года данный автомобиль может поступить на местный рынок страны. Эксперты прогнозируют, что Toyota Mirai будет продаваться по цене от 5,2 миллионов рублей. Говорить о радикальных отличиях серийного исполнения от прототипа не приходится, так как автомобиль имеет идентичный вид.

В Сети уже доступны рендерные изображения новинки, которая стала немного шире и ниже по подвеске, чем концептуальная модель. В салоне установили цифровую панель приборов, мультимедийный комплекс и ряд других продвинутых опций.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Путин раскрыл причины, по которым РФ оказывала помощь Европе во время вспышки COVID-19

26.04 / Экс-форвард ЦСКА Олич рассказал о страсти российских футболистов к алкоголю

30.06 / В РФ повысят оклады военнослужащим

25.04 / Власти Москвы отреагировали на доводы подавших иски против мер самоизоляции граждан

16.06 / Вопрос дня: Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

03.06 / Путин поддержал кандидатуру Комаровой на выборах в ХМАО

04.06 / Северодвинск закроют из-за коронавируса

12.06 / Смартфон Lenovo Legion может получить Snapdragon 865 Plus

15.06 / Песков рекомендовал москвичам смотреть парад Победы по телевизору

22.06 / Политолог сравнил прогноз явки на всероссийском голосовании с явкой при принятии Конституции в 1993 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска