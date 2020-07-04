Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS

04.07.2020, 13:54, Новости дня

Известный автомобильный бренд Skoda официально продемонстрировал «заряженные» модификации Octavia RS.

Вместе с тем покупатели смогут приобрести различные модификации, оснащенные бензиновым или дизельным мотором. В первом случае предусмотрели 2-литровый двигатель, который выдает 245 л.с. мощности. Кроме того, Octavia RS получила улучшенную 7-ступенчатую коробку передач. Автомобиль обладает разгоном в 6,7 секунды до 100 км в час. Максимальная скорость Octavia RS составила 250 км в час.

В дизельной комплектации предусмотрели 200-сильный агрегат. Представители марки указали, что новые модели Octavia RS имеют спортивную подвеску и модернизированное управление. Новинка имеет адаптивную подвеску и улучшенное шасси.