Дочь Михаила Турецкого Сарина ждет ребенка

04.07.2020, 13:45, Разное

Основатель группы “Хор Турецкого” Михаил Турецкий в скором времени уже в третий раз станет дедушкой. На этот раз внука или внучку ему подарит средняя дочь – Сарина, для которой малыш станет первым. Несколько часов назад она сообщила радостную новость в Instagram, опубликовав свой снимок с округлившимся животом и поставив в описание смайл в виде подсолнуха.

Сарина с мужем Торнике

Отцом будущего малыша является муж Сарины – Торнике Церцвадзе, сын известного московского ресторатора Гелы Церцвадзе. История любви Сарины и Торнике идет вразрез со временем и больше похожа на классический роман из школьной программы. Они познакомились на подготовительных курсах при МГУ, когда Сарине было всего 15 лет. Красивая, застенчивая, немногословная девушка сразу обратила на себя внимание молодого человека. Ухаживания были приняты – недаром имя Торнике означает “победитель”, и уже на 16-летие Сарины молодые люди признались друг другу в любви. Так юношеская влюбленность переросла в серьезное чувство.

В том, что именно с этой девушкой он будет жить долго и счастливо, Торнике окончательно убедился в конце 2016 года и, как положено, пошел к отцу возлюбленной просить ее руки. За четыре года отношений сомнений в том, что у них все по-взрослому, у Михаила Турецкого не осталось, и он дал свое согласие. Так, в ночь накануне Рождества на безымянном пальце Сарины засверкал внушительный бриллиант. С этого момента и началась подготовка к свадьбе.

Сарина Турецкая в свадебном платье Valentin Yudashkin и Торнике Церцвадзе

Церемонии было целых две – сначала в России, затем в Грузии. HELLO! был приглашен на оба торжества и предоставил фоторепортаж и свадебную историю под названием “О дружбе народов и любви без границ”.

Михаил Турецкий с дочерью Сариной