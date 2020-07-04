В США за сутки коронавирусом заразилось более 53 тыс. человек

04.07.2020, 13:34, Новости дня

В США в течение 3 июля было подтверждено 53 483 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает агентство Reuters.

Этот показатель близок к абсолютному рекорду в США и мире, который был зарегистрирован по итогам 2 июля, – 55 405 новых заболевших за сутки.

Агентство отмечает, что 3 июля в семи штатах – Северной Каролине, Южной Каролине, Теннесси, Аляске, Миссури, Айдахо и Алабаме – фиксировались новые суточные максимумы; в Техасе отмечается новый пик госпитализаций, в связи с чем звучат призывы ввести в штате полный локдаун.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 июля коронавирусом в мире заразилось более 11 млн человек, из них 525 тыс. скончались, 5,86 млн выздоровели.

США занимают первое место в мире по количеству заболевших (2,81 млн) и умерших (129,4 тыс.). В последние недели Соединенные Штаты также вернули лидерство по темпам распространения болезни.