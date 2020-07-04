Не принятый на вооружение российский истребитель Су-57 будет модернизирован

04.07.2020, 13:17, Разное

Россия модернизирует еще не принятые на вооружение истребители пятого поколения Су-57. А их первые испытания в полной секретности могут провести в Сирии, поскольку там заметили закрытые ангары для авиационной техники.

Истребитель пятого поколения Су-57 т.н. «второго этапа» начали разрабатывать еще в 2018 году в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Мегаполис». Модернизированный самолет получит новые мощные двигатели под названием «Изделие 30», также будут установлены специальные электродвигатели, которыми планируют заменить гидравлические приводы управляющих поверхностей.

Кроме того, модернизированный истребитель пятого поколения Су-57 оснастят улучшенной бортовой электроникой, широкоугольным коллиматорным прицелом и панорамным авиационным индикатором. С помощью данных улучшений пилоты смогут быстрее получать информацию во время боя.

Стоит отметить, что в декабре 2019 года прошли испытания серийного борта Су-57, но завершились они крушением техники. В свою очередь Сирию могут использовать в качестве экспериментальной площадки для проверки функциональности модернизированного истребителя.