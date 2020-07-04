 

Супруга Кристины Орбакайте подняли на смех из-за «женской» футболки

04.07.2020, 13:09, Разное

Поклонники высмеяли внешний вид супруга российской певицы Кристины Орбакайте, надевшего «женскую» майку. Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте фотоснимок, запечатлевший их семейный отдых в Майами после снятия режима самоизоляции.
Большинство поклонников благосклонно отнеслись к фотографии, но нашлись критики, которым не понравилась одежда Михаила Земцова. Им показалось, что для фотосъемки он надел футболку жены, поэтому они сочли, будто за время пандемии «богачи обеднели».

Продолжительное время Кристина Орбакайте жаловалась на режим самоизоляции, поскольку он мешал ее эстрадной работе, а также не позволял гастролировать. Однако она убеждала своих подписчиков носить маску, что иногда приводило к резкой критике певицы. Когда режим был снят, исполнительница сразу же отправилась в отпуск в Майами.



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