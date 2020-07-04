 

Компания Dodge презентовала новый внедорожник, самый мощный в мире

04.07.2020, 12:53, Разное

Компания Dodge представила на рынке новый внедорожник. Согласно заявлениям представителей бренда, модель Durango третьей генерации является самой мощной в мире машиной данного класса из существующих в нынешнее время.
Как пишет издание «Инфореактор», платформой для создания такого рода автомобиля стали комплектующие популярного джипа Grand Cherokee. Отчеты от дилерских центров в Соединенных Штатах Америки показывают, что это – один из самых востребованных кроссоверов и SUV в стране.

Объясняется такой успех транспортного средства его огромным потенциалом, так, мощность машины достигает рекордных 720 лошадиных сил, чего нет ни в одной аналогичной модели. При этом Dodge Durango выпускается уже порядка 10 лет, за это время завоевав значительную долю рынка.

Однако, как сообщают источники, этот год станет последним в истории модели. Уже через полгода с конвейера сойдет последний экземпляр Dodge Durango третьего поколения. После этого производство машины закроют. На смену полюбившегося многим американцам внедорожника придет новая модель, с более актуальными характеристиками. Подробности нового проекта компании пока не известны.



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