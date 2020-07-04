 

В Томской области от удара молнии загорелась деревянная церковь

04.07.2020, 12:53, Разное

В Томской области в результате удара молнии загорелась деревянная церковь. Инцидент произошел в субботу, 4 июля, днем в населенном пункте Зоркальцево.
В тушении пожара принимают участие свыше 30 человек личного состава и более 10 единиц спецтехники, пишет Mash. Информация о возгорании поступила на диспетчерский пульт около половины третьего дня по местному времени. Пока о пострадавших ничего не сообщается.

Отмечается, что само здание церкви было построено в 1873 году. В 1933 году храм по ряду причин закрли. Его снова передали сельской православной общине в 1987 году. Тогда состояние здания было аварийным. На восстановление церкви ушло много времени и финансовых средств, в том числе пожертвований прихожан. Службы в храме начали снова проводиться в 2009 году.



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