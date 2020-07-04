 

Mercedes-Benz закроет завод по производству Smart

04.07.2020, 12:49, Новости дня

Немецкая компания Mercedes-Benz сообщила о планах реализовать свой завод, который функционировал на территории Франции.

В свою очередь бренд может провести глобальную перестройку работы на территории Европы, в связи с чем и осуществляются такие перемены. Также нужно отметить, что в Хамбеке уже стартовала работа производственной площадки, где в дальнейшем смогут начать выпуск электрических машин.

Также следует отметить, что выпуск машин Smart могут существенно сократить, тогда как на протяжении длительного времени отмечается падение продаж. Разработчики намерены продолжить работу над теми моделями, которые смогут похвастаться повышенным спросом на мировом рынке.



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