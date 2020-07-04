Бренд Nissan вывел на тесты рамный внедорожник Terra

04.07.2020, 12:49, Новости дня

Обновленный японский внедорожник Nissan Terra обнаружили на тестовых испытаниях.

Данная модель рассекречена несколько лет назад в рамках обновленной модификации, тогда как разработчики сумели в очередной раз улучшить внедорожник Nissan Terra, сделав его более привлекательным для публики. Изменения по новинке коснулись как кузова, так и салона. Следует отметить модернизированные бамперы, решетку радиатора, фонари и головную оптику.

В салоне предусмотрели более дорогие материалы отделки, а также применили увеличенный дисплей мультимедийного комплекса. Сообщается, что официальная премьера внедорожника Nissan Terra состоится до конца 2020 года, тогда как остальные параметры производительности пока удерживаются в тайне.