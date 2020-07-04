Зеленский отказался комментировать встречу «нормандской четверки» в Берлине

04.07.2020, 12:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов комментировать встречу «нормандской четверки» в Берлине, но знает, что она прошла хорошо.

Зеленский указал, что «не готов комментировать встречу в Берлине», однако знает, что «прошла она хорошо», передает ТАСС.

Вместе с тем в заявлении офиса Зеленского, опубликованном в субботу, говорится, что делегация Украины «подробно, по пунктам» обсудила с другими представителями «нормандской четверки» повестку дня Контактной группы по Донбассу и предпосылки для проведения саммита в «нормандском формате».

В ходе обсуждения «выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в «нормандском формате» в Берлине».

«Встреча на шаг приблизила проведение саммита в Берлине», – приводятся в сообщении слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

В заявлении украинской стороны также утверждается, что российская сторона якобы «взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии». При этом не уточняется, по какому вопросу выработана такая позиция.

Напомним, в пятницу в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция).

Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак принял участие в этой встрече. После он заявил, что договориться по вопросу особого статуса Донбасса не удалось из-за позиции Киева.