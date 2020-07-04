Александра Новикова и Feduk впервые рассказали о своем знакомстве и отношениях

04.07.2020, 12:40, Разное

О романе дочери известного ресторатора Аркадия Новикова – Александры Новиковой – и Федора Инсарова, известного под сценическим псевдонимом Feduk, стало известно осенью 2018-го, а их светский дебют состоялся весной прошлого года. Теперь же пара пришла на шоу “Вечерний Ургант” и впервые раскрыла Ивану подробности своего романа и знакомства Федора с отцом Александры.

Feduk, Александра Новикова и Иван Ургант

Первый вопрос, который задал Ургант влюбленным, был, конечно же, на тему их знакомства. Оказалось, общие друзья или тусовка ни при чем – все решил счастливый случай.

Мы познакомились в магазине, я выбирала брату подарок, и он (Feduk – прим. ред.) украл мой подарок практически, – сказала Александра.

У Федора была своя версия знакомства. Он просто “услышал девушку, которая говорит на английском языке”. Саша была уверена, что он все специально подстроил с майкой, но Федя это опроверг – “ему эта майка просто понравилась”. К тому же, в отличие от Саши, которая узнала артиста, Feduk не сразу понял, с кем его свела судьба:

Я не знал в тот момент, кто такая Саша. Даже не поздоровался с ней. Ну и я потом спросил у кассира, кто эта прекрасная девушка, и в итоге просто узнал, как ее зовут и ее фамилию, и вписал их в Instagram.

Иван не удержался от вопроса о том, как принял нового бойфренда Александры ее отец – Аркадий Новиков:

Я сказала: “Сегодня к нам в гости приедет Feduk, рэпер”. И папа сказал: “Саша, ты что? Какой рэпер? Ты не понимаешь, что это гастроли, вечеринки? Зачем тебе такое нужно?”, а потом он познакомился с Федей и все понял.

Федор, в свою очередь, признался, что волновался перед такой важной встречей:

Я записал тогда песню и после этого поехал в гости. Был лосось, и было очень вкусно! Конечно, я переживал, как обычный паренек, который приходит знакомиться с родителями своей девушки. Но сейчас у нас абсолютно нормальные отношения с ее папой.

Александра Новикова с родителями

Далее Иван спросил, долго ли пришлось Саше переучивать Федю “с меню рэпера на здоровую еду”. Выяснилось, что Федя и раньше правильно питался, но включал в рацион и неполезную еду. После встречи с Сашей все изменилось.

Он теперь обожает такую еду, даже сам себе готовит. Запекает рыбу… Но его лучшее блюдо… Он сэндвичи круто готовит. Я его прозвала сэндвич-бой, потому что каждый раз когда я что-то готовлю, салат или что-то еще, он всегда берет хлеб и делает из этого сэндвич. Причем получается очень вкусно!