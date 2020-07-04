Строительство новой арены “Авангарда” обойдется почти в 12 млрд рублей

04.07.2020, 12:30, Новости дня

Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель совета директоров хоккейного "Авангарда" Александр Крылов рассказали о стоимости строительства новой клубной арены.

"Основные средства вкладывает компания "Газпром нефть" – это 6,2 млрд. рублей, – приводит слова Буркова пресс-служба "Авангарда". – Планируется 5 млрд. руб. вложений из федерального бюджета. Омская область планирует вложить в строительство "Арены Омск" 727 млн. рублей".

💬 …и Омская область планирует вложить в строительство «Арены Омск» 727 млн. рублей. Здесь совместная работа компании «Газпром нефть», областного Правительства и городской Администрации Омска и, конечно же, хоккейного клуба «Авангард».

— ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 4, 2020

Крылов подтвердил эту информацию: "Когда заявлялось, что Арена будет стоить 10 млрд руб., то курс доллара был чуть более 50 руб. Сейчас ситуация уже иная. Кроме того, сейчас мы прошли детальную экспертизу, что привело к уточнению, в том числе цен. Та цифра, которую озвучил Александр Бурков, приближена к реальной стоимости проекта на данный момент", – добавил председатель совета директоров "Авангарда".

💬 Та цифра, которую озвучил Александр Бурков (почти 12 млрд рублей), приближена к реальной стоимости проекта на данный момент.

— ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 4, 2020

В пятницу, 3 июля, состоялось открытие строительства арены. Бурков и Крылов посетили строительную площадку и подняли флаг "Авангарда" над ней. В настоящее время завершается разработка котлована для последующего устройства фундамента здания. На сегодняшний день в строительных работах задействовано более 150 специалистов.

Напомним, новая арена станет одной из площадок проведения молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в РФ в период с декабря 2022 года по январь 2023-го.