 

Строительство новой арены “Авангарда” обойдется почти в 12 млрд рублей

04.07.2020, 12:30, Новости дня

Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель совета директоров хоккейного "Авангарда" Александр Крылов рассказали о стоимости строительства новой клубной арены.

"Основные средства вкладывает компания "Газпром нефть" – это 6,2 млрд. рублей, – приводит слова Буркова пресс-служба "Авангарда". – Планируется 5 млрд. руб. вложений из федерального бюджета. Омская область планирует вложить в строительство "Арены Омск" 727 млн. рублей".

💬 …и Омская область планирует вложить в строительство «Арены Омск» 727 млн. рублей. Здесь совместная работа компании «Газпром нефть», областного Правительства и городской Администрации Омска и, конечно же, хоккейного клуба «Авангард».

— ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 4, 2020

Крылов подтвердил эту информацию: "Когда заявлялось, что Арена будет стоить 10 млрд руб., то курс доллара был чуть более 50 руб. Сейчас ситуация уже иная. Кроме того, сейчас мы прошли детальную экспертизу, что привело к уточнению, в том числе цен. Та цифра, которую озвучил Александр Бурков, приближена к реальной стоимости проекта на данный момент", – добавил председатель совета директоров "Авангарда".

💬 Та цифра, которую озвучил Александр Бурков (почти 12 млрд рублей), приближена к реальной стоимости проекта на данный момент.

— ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 4, 2020

В пятницу, 3 июля, состоялось открытие строительства арены. Бурков и Крылов посетили строительную площадку и подняли флаг "Авангарда" над ней. В настоящее время завершается разработка котлована для последующего устройства фундамента здания. На сегодняшний день в строительных работах задействовано более 150 специалистов.

Напомним, новая арена станет одной из площадок проведения молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в РФ в период с декабря 2022 года по январь 2023-го.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / “Ролан Гаррос” снова перенесен

11.06 / Опубликованы рендеры электрокара Mercedes-Benz Redsun

22.04 / Коронавирус в Италии. Новый рекорд выздоровевших за сутки, число госпитализаций снижается

18.06 / Куда не ступала нога журналиста: неизвестные детали работы президента в Кремле

28.06 / Этап “Формулы-1” в России может пройти со зрителями

17.05 / Геращенко о системе видеофиксации нарушений ПДД: Наша задача – не сбить побольше штрафов

25.06 / Украинцев хотят обязать продавать недвижимость только через риелторов

21.04 / В Кремле отреагировали на слухи о болезни Ким Чен Ына

14.06 / США захотели заручиться поддержкой Европы против Китая

30.05 / Брак ракеты «Протон-М» устранили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска