 

Компания производитель мороженого «Радуга» отвергла обвинение в пропаганде ЛГБТ

04.07.2020, 12:30, Разное

В «Чистой линии» опровергли все обвинения в свою сторону со стороны ряда российских политиков. Со слов представителей производителя мороженого, все претензии относительно, якобы, существующей пропаганды ЛГБТ в товарах марки, являются беспочвенными.
Как пишет издание «Политэксперт», ранее вопрос цвета сладкого десерта подняла Екатерина Лахова. По мнению представителя Союза женщин России, чередование цветов слоев мороженного, напоминающее радужную расцветку вместе с наименованием продукта «Радуга» может нести негативный смысл. Со слов политика, таким образом производитель может пропагандировать нетрадиционные ценности.

Группа компаний «Чистая линия», выпускающая под данным брендов множество товаров, отвергла все обвинения в свою сторону. В опубликованном официальном заявлении от ее вице-президента Армена Бениаминова содержится разъяснение смысловой нагрузки расцветки продукта.

Так, радуга отображает солнечные лучи после дождя, и кроме флага представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, ее символику используют и в других сферах. В цвете мороженного и его упаковке такая гамма выражает радость и оптимизм и никоим образом не касается темы ЛГБТ.

Кроме того, отмечает Бениаминов, мороженное «Радуга» от «Чистой линии» содержится только четыре цвета. В радуге, как и в флаге ЛГБТ, их ровно семь. Независимо от высказывающихся претензий и обвинений, производитель не намерен отказываться от выпуска сладкого лакомства.



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