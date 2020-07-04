Замглавы МИД РФ счел ущербной идею проведения расширенного саммита G7

04.07.2020, 12:16, Новости дня

Идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать какие-либо вопросы в современном мире без КНР невозможно, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков заявил, что «так называемая расширенная семерка как идея ущербна, потому что для нас непонятно, каким образом авторы этой инициативы планируют рассматривать китайский фактор», передает ТАСС.

Он указал, что «без Китая обсуждать те или иные вопросы в современном мире просто невозможно», потому «что касается каких-либо обсуждений на счет нашего участия в саммите «Группы семи», мне кажется, посол (США в РФ Джон) Салливан просто ошибся».

В этой связи Рябков напомнил о российской инициативе по проведению саммита пятерки Совета Безопасности ООН: «Это совершенно другой формат. И мы считаем, что в этом формате работа, в том числе по наиболее острым, актуальным, современным темам и вызовам оптимальна».

Он добавил, что Москва не ведет с Вашингтоном никаких обсуждений о «приемлемой для РФ роли» на расширенном саммите G7.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что намерение американского лидера Дональда Трампа провести саммит «Большой семерки» при участии РФ идет в верном направлении, но без Китая невозможно реализовать глобальные начинания.

До этого сообщалось, что Трамп отложил саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом он планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

Великобритании и Канады выступили против того, чтобы РФ возвращалась в формат G7.

В Кремле говорили, что пока неизвестны детали намерения американского лидера, что в предстоящем саммите G7 есть множество неясностей.