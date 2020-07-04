 

Личное: Почему меня расстроила смерть Нурмагомедова?

04.07.2020, 12:10, Разное

Вчера умер Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба.

Ещё с апреля 57-летний мужчина боролся с коронавирусом. В конце концов, победил болезнь, Хабиб сказал, что отцу стало легче, но потом последствия инфекции дали знать о себе.


Фото: Соцсети

Когда умирает посторонний человек, окружающих это событие чаще всего и не трогает. Ну, рассуждают люди, умер — и умер, а у нас своих забот полон рот.

Лично я, хоть и не знала Нурмагомедова-старшего, почему-то сильно расстроилась.

Вчера весь вечер думала, почему смерть отца Хабиба так меня тронула? Разобралась в своих чувствах и нашла ответ: Абдулманап Магомедович был хорошим отцом.

У нас обычно как бывает? Как принято? Мужчина детей не хочет или вообще не занимается ими.

Найти отца, который вкладывает душу в сына? Нет, он лучше на диване футбол посмотрит, пока дети растут, как сорняки во дворе.

Абдулманап Магомедович вложил себя в сына и воспитал чемпиона. Умный и грамотный тренер, он вырастил одного из сильнейших спортсменов мира.

Хабиб с раннего детства был рядом с отцом, тренировался, рос, развивался. Отец же гнался даже не за какими-то достижениями, а видел цель в воспитании настоящего мужика.

Спортивная карьера Хабиба — заслуга Нурмагомедова-старшего. Но дело, я повторю, даже не в спорте.

Намного важнее другое — Абдулманап Магомедович показал всем окружающим, каким должен быть отец.

Именно поэтому смерть Абдулманапа Нурмагомедова меня сильно расстроила. Необычный для нашего времени был человек. Отец, пример которого должны видеть другие мужчины, чтобы их сыновья вырастали не бесполезными существами, а чемпионами, мужиками.

Соболезную родным и семье. Потеря такого человека — большое горе.

Источник: Лена Миро



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