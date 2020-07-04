 

В Москве ведущий специалист «Центра поддержки семей и детей» избил жену

04.07.2020, 12:09, Разное

В Москве муж в процессе ссоры избил жену. Известно, что он является ведущим специалистов в «Центре поддержки семей и детей». Такая информация опубликована в Telegram-канале Mash.
По имеющимся данным, плачущую 36-летнюю женщину одну в подъезде нашел сосед. Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов, расположенном по Керамическому проезду.

Мужчина вызвал на место ЧП сотрудников столичных правоохранительных органов. Пострадавшая рассказала, что поругалась с супругом, а тот, в свою очередь, решил ударить ее. Официально эта информация пока не подтверждена.



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