В Москве ведущий специалист «Центра поддержки семей и детей» избил жену

04.07.2020, 12:09, Разное

В Москве муж в процессе ссоры избил жену. Известно, что он является ведущим специалистов в «Центре поддержки семей и детей». Такая информация опубликована в Telegram-канале Mash.

По имеющимся данным, плачущую 36-летнюю женщину одну в подъезде нашел сосед. Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов, расположенном по Керамическому проезду.

Мужчина вызвал на место ЧП сотрудников столичных правоохранительных органов. Пострадавшая рассказала, что поругалась с супругом, а тот, в свою очередь, решил ударить ее. Официально эта информация пока не подтверждена.