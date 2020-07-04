Крейсер «Москва» захотели оставить в составе ВМФ до 2040 года

04.07.2020, 12:08, Новости дня

Спущенный на воду в 1979 году флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер «Москва», который в пятницу был выведен из дока после ремонта, останется в строю как минимум до 2040 года, это станет рекордом срока службы, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник сообщил, что «на крейсере в ходе ремонта заменены второе дно, цистерны, часть подводного корпуса, что, по оценкам специалистов, позволит ему быть в строю еще как минимум 20 лет», передает ТАСС.

Он отметил, что «для отечественных боевых кораблей первого ранга это станет одним из рекордов общего срока службы».

Крейсер «Москва» возглавлял оперативное соединение ВМФ РФ в Средиземном море с сентября 2015 до января 2016 года. В частности, он средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

После возвращения в начале 2016 года в Севастополь крейсер долгое время оставался у пирса.

Ремонт «Москвы» начался со второй половины 2018 года, в июне 2019 года крейсер совершил выход в море для проверки работы энергетической установки.

Крейсер спустили на воду в 1979 году, он вошел в состав ВМФ СССР в 1982 году. В начале 1990-х годов мог попасть под списание, но вернулся в боевой состав флота в 1999 году благодаря содействию правительства Москвы во главе с Юрием Лужковым.

Основное вооружение крейсеров проекта 1164 – 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан» с дальностью стрельбы более 700 км разработки реутовского «НПО машиностроения» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»).