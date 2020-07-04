Появились фотографии обновленного Lada Largus Cross

04.07.2020, 11:42, Новости дня

Новый фургон LADA Largus Cross удалось запечатлеть во время тестовых испытаний на дорогах Тольятти.

Более того, производителем уделено внимание вопросам камуфляжа, скрывающего изменения LADA Largus Cross от предшествующей версии фургона. Вместе с тем автомобиль получил более новые оттенки, а также модернизированную оптику. Кроме того, остальные внешние характеристики не отличаются радикальным образом от предшествующего поколения.

Известно, что в салоне автомобиля установили новый блок климат-контроля, улучшенную панель приборов, а также мультимедийный центр с расширенными опциями. К августу стартует производство LADA Largus Cross, однако выход в продажу ожидается к концу нынешнего года.