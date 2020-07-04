 

Мнение: Мы храним наши белые сны

04.07.2020, 11:37, Разное

В московском музее "Гараж" до 9 августа можно увидеть выставку «“Мы храним наши белые сны”. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969». Это необычный проект, который я не могу рекомендовать всем — он весьма на любителя, но если ты в теме, то залипнешь надолго.

Александр Николаев (Усто Мумин). "Дружба, любовь, вечность (Старая Бухара)". 1928

В первую очередь, он будет любопытен тем, кто интересуется символизмом, мистицизмом, теософией, антропософией, Рудольфом Штайнером, Блаватской, Гурджиевым, Андреем Белым, таро, йогой, ритмическими танцами и т.п.

Андрей Белый. Рисунки-медитации, 1913-1914. Хранятся в архиве Рудольфа Штайнера

Анна (Ася) Тургенева. Портрет Вячеслава Иванова. 1912 (1914?)

Арканы таро. Эскизы с комментариями. 1920-е. Музей истории религии, Спб

Выставка рассказывает, что происходило с этим делом до революции и как оно продолжилось после революции, в особенности — как (не) выживало под гнетом нового социалистического государства.

Рисунок Александра Сардана, 1920-е

Рисунок Виктора Черноволенко

Тем, кто просто интересуется культурой, без таких загибонов, это будет интересно как необычный ракурс привычной нам темы Серебряного века и исканий его членов в поздние годы.

Маргарита Сабашникова. Тайная вечеря. Ок. 1928

Есть несколько очень хороших картин, созданных художниками, оказавшимися в Туркестане, и создавших эдакий синтез разных мистицизмов.

Даниил Степанов. Мальчик-бача. 1928

Александр Николаев (Усто Мумин). История юноши Гранатовые уста. 1920-е

Алексей Исупов. «Продавец фарфора». 1921.

Но живопись в этой выставке отнюдь не главное (да и маловато ее тут, увы).
Представлены и обложки книг, и вырезки из газет, и эскизы карт таро, и схемы, которые лекторы рисовали на досках во время выступлений.

Набор ритмических фигур Рудольфа Штайнера и Эдит Марион (реконструкция)

Скульптуры Исаака Иткинда

Просто так, с налету, идти на выставку не рекомендую. Обычной эрудиции для ее понимания недостаточно. Сначала загляните на страницу выставки на сайте музея, там собрано очень много текстовых и видеоматериалов, объясняющих, что вообще показано.

Вход в музей по сеансам, билеты надо покупать на сайте. Быть в маске. (На ноздри не натянуто! Харам!)

Источник: Шакко



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