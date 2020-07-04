Ученые назвали новые симптомы коронавируса у детей

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04.07.2020, 11:30, Разное

Ученые рассказали, что у детей с коронавирусом имеется редкий синдром. Специалисты узнали, что у них могут быть неврологические изменения, поражающие центральную и периферическую нервную систему.
Доктор Омар Абдель-Маннан первый заявил о неврологических нарушениях и рассказал о таких проблемах у детей с COVID-19. В исследовании участвовали 27 больных коронавирусом. Он выяснил, что у 4-х (14,8%) пациентов, не имеющих до коронавируса проблем со здоровьем, возникли новые симптомы: энцефалопатия, головная боль, слабость мышц и понижение рефлексов.

Все четверо нуждались в госпитализации в реанимацию, а результаты магнитно-резонансной томографии головного мозга показали изменения. Трем пациентам провели электроэнцефалографию и обнаружили умеренное превышение медленной активности. Также после исследования нервной проводимости выявили легкие миопатические и нейропатические изменения.

У всех больных младше 18 лет после выздоровления от COVID-19 наблюдались неврологические улучшения. Два пациента к окончанию исследований выздоровели полностью, а другим для полной поправки потребовались еще пара недель.



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