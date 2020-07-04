 

Бой Уланбекова в UFC отменили после смерти Абдулманапа Нурмагомедова

04.07.2020, 11:30, Новости дня

Бой российского бойца смешанного стиля Тагира Уланбекова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на «Бойцовском острове» в Абу-Даби отменили в связи со смертью тренера Абдулманапа Нурмагомедова, сообщили в команде канадского бойца Малкольма Гордона, который заменил россиянина.

В команде Гордона сообщили, что тот «проведет бой с Доскальчуком», передает ТАСС.

Уланбеков входит в команду Нурмагомедова. Дебютный бой Уланбеков должен был провести в Абу-Даби 18 июля против украинца Александра Доскальчука.

Россиянин подписал контракт с UFC в конце мая. Всего на его счету 10 побед и одно поражение.

Напомним, тренер Абдулманап Нурмагомедов умер на 58-м году жизни. Его похоронили в селе Кироваул.

В середине мая его сын, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что отца выявлен коронавирус. Тогда же сообщалось, что тренера подключали к аппарату ИВЛ.

Соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова выразил российский президент Владимир Путин.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор также выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову, которому проиграл бой в 2018 году.



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