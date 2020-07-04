 

Коротченко рассказал о «мощном щите», защищающем Россию в Арктике от атаки США

04.07.2020, 11:30, Разное

Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил, как РФ способна противостоять атаке США, нанесенной через Северный полюс. В Арктике Министерство обороны РФ создало своеобразный «мощный щит», разместив там соответствующие средства обороны.
По словам Игоря Коротченко, несмотря на хорошую защиту ее необходимо дорабатывать и наращивать, поскольку страны НАТО увеличили активность в данном регионе. В связи с этим Северный флот РФ уже разрабатывает соответствующие планы.

Сейчас на Новую Землю в Тикси переброшены такие средства обороны, как ЗРК С-400, модернизированные С-300 и комплексы Тор-М2ДТ. Но в скором времени зенитные установки будут дополнены, однако какую именно технику доставят в Арктику, Игорь Коротченко не уточнил.



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