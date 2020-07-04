Владелец “Спаратка” Федун выразил соболезнования семье Нурмагомедовых

04.07.2020, 11:25, Новости дня

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун выразил соболезнования чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову в связи с утратой отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

"Ушел из жизни Абдулманап Нурмагомедов, давний болельщик "Спартака" и великий тренер, благодаря которому вся страна и я в том числе полюбили смешанные единоборства, – приводит слова Федуна пресс-служба "Спаратка". – Знаю, что ему нравилась великая команда 80-х, он сравнивал ее с "Барселоной". А все мы восторгались его тренерскими талантами.

Жизнь Абдулманапа – пример того, как один человек может сделать мир вокруг себя лучше. В этот трагический момент хочу пожелать Хабибу и его семье мужества, которое всегда было присуще Нурмагомедовым. Двери "Спартака" для вас открыты, вы не одни", – подытожил владелец "красно-белых".

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля после кровоизлияния в мозг. На протяжении предыдущих двух месяцев он боролся сразу с несколькими недугами: коронавирусом, болезнью сердца, впадал в кому, переносил инфаркт.

Сообщалось о том, что незадолго до смерти 57-летний мужчина стал чувствовать себя лучше. Однако последствия COVID-19 не прошли бесследно: вновь стало хуже его сердцу, а также головному мозгу.

И если в случае с сердцем ему была оказана необходимая помощь, то от кровоизлияния в мозг медикам спасти Нурмагомедова не удалось. 4 июля Абдулманап был похоронен в родном селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана.

Ранее свои соболезнования семье Нурмагомедовых выразил президент России Владимир Путин, министр спорта Олег Матыцин, а также множество спортсменов и тренеров.