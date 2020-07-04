 

Восемь пострадавших: появилось видео наезда на людей в Омске

04.07.2020, 11:25, Новости дня

Полицейские обнародовали кадры с регистратора автомобиля, врезавшегося в торговый павильон – авария произошла утром в субботу, 4 июля, на улице 24-ой Северной в Омске.

 

Как сообщалось ранее, водитель автомобиля Mercedes попытался уклониться от столкновения с внедорожником Nissan Patrol, выехавшим со второстепенной дороги.

В результате этого маневра мужчина 1984 года рождения, находившийся за рулем легковушки, не справился с управлением и выехал на тротуар, где врезался в торговый павильон.

Известно, что после ДТП за медицинской помощью обратились восемь человек.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента и степень вины его участников.



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