Восемь пострадавших: появилось видео наезда на людей в Омске

04.07.2020, 11:25, Новости дня

Полицейские обнародовали кадры с регистратора автомобиля, врезавшегося в торговый павильон – авария произошла утром в субботу, 4 июля, на улице 24-ой Северной в Омске.

Как сообщалось ранее, водитель автомобиля Mercedes попытался уклониться от столкновения с внедорожником Nissan Patrol, выехавшим со второстепенной дороги.

В результате этого маневра мужчина 1984 года рождения, находившийся за рулем легковушки, не справился с управлением и выехал на тротуар, где врезался в торговый павильон.

Известно, что после ДТП за медицинской помощью обратились восемь человек.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента и степень вины его участников.