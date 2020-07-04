 

В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 118 человек. Кличко рассказал, в каких районах города больше всего заболевших

04.07.2020, 11:20, Новости дня

За минувшие сутки в Киеве еще у 118 человек выявили инфицирование коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

“Заболели 56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет, 52 мужчины в возрасте от 29 до 82 лет, шесть девочек в возрасте от четырех до 15 лет и четыре мальчика от двух до девяти лет. Также – девять медиков”, – говорится в сообщении.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 21, Шевченковском – 17 и Голосеевском – 16 случаев.

Всего с начала эпидемии в Киеве подтверждено 5465 случаев заболевания COVID-19, 114 человек умерли, выздоровело – 1770.

За последние сутки в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело 914 человек, умерло 15 пациентов, 597 – выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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