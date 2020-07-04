Мнение: О природе человеческой ошибки

04.07.2020, 11:19, Разное

Иранская военная прокуратура по делу о сбитом украинском "Боинге" в январе 2020-го года.

– Система ПВО обстреляла украинский самолет без разрешения

– Пока что нет никаких доказательств кибер- и электронного взлома системы ПВО, и система открыла огонь без получения разрешения от сети.

– Мы не нашли никаких доказательств саботажа и шпионажа на самолете, и следы попадания осколков ракет в фюзеляж лайнера очевидны. Обломки лайнера рассыпались по большой территории в жилом районе, так что их было довольно трудно собрать и сохранить в целостности.

– Согласно существующим инструкциям, если существует угроза воздушной атаки иностранного противника, должен был поступить приказ о прекращении полетов, и, согласно имеющимся процедурам, предусматривалась только вероятность такого нападения и воздушной угрозы.

– Поэтому ответственные органы были удовлетворены принятием мер контроля в соответствии с правилами, и воздушное пространства страны не было полностью закрыто для регулярных рейсов.

– Причиной задержки рейса 752 на один час была перегрузка и увеличение веса самолета сверх технического стандарта.

– Противовоздушная система, запустившая ракету, не позволяет точно определить направление после перезагрузки из-за полевых условий, и эта грубая ошибка привела к тому, что система обнаружила направление движения цели с разницей около 105 градусов, что и стало основной причиной ракетного обстрела.

– Эта человеческая ошибка при установке координат вынудила оператора системы ПВО рассматривать самолет как воздушную цель, которая приближается к Тегерану с северо-западного направления, а ее местоположение и направление движения не имели ничего общего с взлетно-посадочной полосой аэропорта. Медлительность и траектория полета самолета отличались от траектории, наблюдаемой оператором системы ПВО.

– Оператор системы сообщил идентифицированные координаты цели в соответствующий координационный центр, но не получил ответа, и зарегистрированная информация показывает, что сообщение системы защиты не было обменено с координационным центром и оператором, к сожалению, еще до получения ответа открыл огонь на поражение. Сбой в системе связи длился всего несколько секунд.

– Оператор подал запрос и не дождавшись ответа и, в соответствии со своим собственным анализом, ориентируясь на сообщения о нанесении врагом ударов крылатыми ракетами, поступивших от наблюдателей в пограничных районах за несколько часов до аварии, принял решение о перехвате воздушной цели.

– Для систем, находящихся ниже по цепочке, не было выдано никакого сетевого приказа, и на момент аварии система ПВО находилась в соответствии с правилами в состоянии "ограниченного огня", а не " огонь по усмотрению", когда ракеты запускаются только при получении разрешения от сети.

– Черные ящики (бортовые самописцы) лайнера потерпели физические повреждения в результате аварии, и их считывание представляет собой техническую сложность.

– виновный в серии этих ошибок оператор системы ПВО арестован.

https://parstoday.com/ru/news/iran-i115206 – цинк