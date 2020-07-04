 

Эксперты рассказали о способах заснуть в жару

04.07.2020, 11:17, Разное

Специалисты рассказали о способах, которые помогают уснуть в жару. Они советуют, прежде всего, отказаться от синтетического постельного белья.
Эксперты напоминают, что днем необходимо закрыть окна, предотвращая попадание в помещение теплого воздуха. Отворить их можно только в вечернее время, а на подоконник поставить вентилятор, перед которым следует разместить емкости с холодной водой для добавочного охлаждения.

Необходимо сменить синтетическую постель на белье из натуральных тканей, которое прекрасно умеют регулировать теплоотдачу и подарит ощущение прохлады. Если люди спят вместе, то в период жарких дней лучше отказаться от подобного обычая. Тело человека отдает много тепла, потому спать в прохладе не выйдет.



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