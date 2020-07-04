Учёные рассказали, как устроено обоняние

04.07.2020, 11:09, Разное

Учёные в течение нескольких столетий изучают мозг и его нейронные представления о строении молекул, которые передают запахи. Американские исследователи рассказали, как устроено обоняние.

Сотрудники медицинской школы Гарварда (Бостон) в ходе эксперимента собрали целую библиотеку запахов, которую разделили на 3 группы: идентичные, непохожие и ароматы с незначительными отличиями. Исследование проводилось на мышах, обоняние которых проверялось при помощи многофотонной микроскопии. Учёные впервые рассказали, что взаимосвязь между различными ароматами происходит так: сенсорные нейроны в носу обнаруживают молекулы пахучего вещества и передают сигналы обонятельной луковице, а далее информация поступает в грушевидную кору. Было изучено, как мозг идентифицирует связанные, но слегка отличающие запахи на примере представителей цитрусовых лимона и лайма. Лабораторные грызуны смогли определить запахи не только по сигналу обонятельных рецепторов носа, но и по задержке сигнала, поступающего из нервных клеток.

Результаты эксперимента впечатлили учёных, в мышином мозге появились идентичные ментальные представления о запахах веществ с одинаковым химическим составом. По словам экспертов, это и влияет на распределение ароматов по определенным категориям. Примечательно, что испытуемые по-разному восприняли запах лимона, однако было замечено его сходство с лаймом.