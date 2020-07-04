Мнение: Ген буржуя, или как Маяковский разжигал классовую ненависть

04.07.2020, 10:55, Разное

Прочёл восхитительное стихотворение товарища Маяковского, любимого поэта советской власти, в честь которого в Петербурге до сих пор названы и станция метро, и улица, и библиотека, и много чего ещё. Стихотворение детское, называется «Сказка о Пете, толстом ребёнке». Краткая суть — Пете пять лет, он сын владельца кондитерской. Так как Петя сын буржуя, из этого неизбежно следует вот что:

— Петя по-звериному жаден;

— Петя запредельно прожорлив;

— Петя до омерзения неряшлив;

— над Петей можно и нужно издеваться;

— Петя должен погибнуть;

— труп Пети можно и нужно ограбить.

Процитирую пару фрагментов. Пусть простит меня покойный поэт, воссоздавать его лесенку в цитатах не буду:

https://ru.wikisource.org/wiki/Сказка_о_Пете,_толстом_ребёнке_(Маяковский)

Петя взял варенье в вазе,

прямо в вазу мордой лазит.

Грязен он, по-моему,

как ведро с помоями.

Ест он целый день, и глядь —

Пете некогда гулять.

С час поковыряв в носу,

спит в двенадцатом часу.

Дрянь и Петя и родители:

общий вид их отвратителен.

Ясно даже и ежу —

этот Петя был буржуй.

Дальше идёт завязка истории. Петя жадно и неряшливо ест пончик. Бродячая собака вырывает у ребёнка кусок пончика, Петя отталкивает собаку. За собаку вступаются вороны и прочая живность, искусанный Петя в ужасе бежит по улице, где и натыкается на сотрудника советской милиции:

Для принятья строгих мер —

к Пете милиционер.

Говорит он грозно Пете:

— Ты ж не на велосипеде!

Что ты скачешь, дрянный мальчик?

Ты ведь мальчик, а не мячик.

Беспорядки! Сущий яд —

дети этих буржуят!

Образина милая,

как твоя фамилия? —

Петя стал белей, чем гусь:

— Пётр Буржуйчиков зовусь.

— Где живешь, мальчишка гадкий?

— На Собачьевой площадке. —

Собеседник Петю взял,

вчетверо перевязал,

затянул покрепче узел,

поплевал ему на пузо.

Грозно вынул страшный страж

свой чернильный карандаш,

вывел адрес без помарки.

Две на зад наклеил марки,

а на нос — не зря ж торчать! —

сургучовую печать.

Сунул Петю за щеку

почтовому ящику.

Щелка узкая в железе,

Петя толст — пищит, да лезет.

— Уважаемый папаша,

получайте чадо ваше!

Бродячую собаку накормил положительный герой — полуголодный пролетарский ребёнок Сима, который, в отличие от Петра Буржуйчикова, хорош во всех отношениях. Если детей буржуев милиционеры ненавидят, то детей пролетариев они любят:

Взял конфету из-за щек.

— На́, товарищ! ешь, щенок! —

Проглотил щенок и стал

кланяться концом хвоста.

Сел на ляжечки и вот

Симе лапу подает.

— Спасибо от всей щенячьей души!

Люби бедняков, богатых круши!

Дальше Петя, которого на почте заставили голодать две недели, добирается, наконец, до магазина своего отца. Там в нём просыпается буржуйский голод и он начинает есть всё подряд, покуда не лопается. Пролетарские дети лутят с трупа кучу конфет и веселятся. В конце поэт читает мораль:

Полюбите, дети, труд —

как написано тут.

Защищайте всех, кто слаб,

от буржуевых лап.

Вот и вырастете — истыми

силачами-коммунистами.

Некоторые мои коллеги-буржуи регулярно заявляют что-то типа «у меня сейчас собственный бизнес, я обеспеченный человек, но я мечтаю о возвращении Сталина». Были подобные мечтатели и в 1917 году. После революции обычно оказывалось, что свой бизнес или своё крепкое хозяйство — серьёзнейший грех, который нельзя искупить передачей имущества властям, и который передаётся по наследству как минимум на одно поколение. Скажу больше: многие и сейчас не видят в стихотворении товарища Маяковского ничего особенного. «Буржуй — недочеловек, он глуп и жаден, поэт полностью прав». Вы и сами наверняка видели подобные реплики в блогах и в комментариях к блогам.

Мне интересно — есть ли подобные стихи с другой стороны? Может, кто-то из поэтов-классиков дворянского происхождения писал, что дети из бедных семей — это маленькие животные, которым самое место в могиле, что рабочих и крестьян надо убивать? Может быть, подобные стихи появились уже в учебниках современной России?

Или всё же разжигали ненависть только коммунисты, в то время как дворянам и буржуям даже в голову не приходило расчеловечивать тех, кто имеет иную толщину кошелька?