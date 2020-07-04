В ВОЗ рассказали о самом эффективном препарате для лечения пациентов с коронавирусом

04.07.2020, 10:53, Разное

Сумия Сваминатан, главный научный сотрудник ВОЗ, пояснил об эффективном лекарстве для лечения коронавируса. «Ремдесивир» признали действенным противовирусным препаратом.

Эксперт сообщает, что лекарство зарекомендовало себя в уменьшении числа госпитализаций, а не смертности. 1 мая препаратом стали пользоваться в США.

«Ремдесивир» формировали, чтобы противодействовать лихорадке Эболы, но он не продемонстрировал хороших результатов. Его результативность доказали в лечении вирусов MERS и SARS.